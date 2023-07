Cagliari, "Serata in Rosso" al molo Ichnusa: le Ferrari incantano ancora - VIDEO

Sabato 15 Luglio si è tenuta a Cagliari presso il Terminal Crociere del Molo Ihcnusa, la quarta edizione della ” Serata in Rosso ” . La prestigiosa manifestazione e’stata organizzata dall’ Automobil Club di Cagliari , Aci Cagliari per lo Sport e Aci Historic Cagliari con il patrocinio del Comune di Cagliari . L’ evento ha avuto anche un importante scopo benefico infatti il ricavato sara’ destinato al miglioramento della ” Sicurezza stradale” . Protagoniste le splendide auto della Scuderia Ferrari Club di Cagliari che ha presentato alcuni tra i modelli piu’ iconici della Casa di Maranello tra cui tre esemplari di ” F 8 Tributo ” , la famosa ” Roma ” , la 458 Italia ,la ” 328 Gtb “, la” 348 ” , la ” California ” , la ” F 360 Modena Challenge ” e la mitica ” Testarossa ” . Stupende anche le auto proposte dall’ ” Alfa Romeo Club Cagliari ” , numerose le Alfa 75 tra cui una 2000 Twin Spark , ma anche Gtv 2000 e Giulietta 1600 . Presente anche una nutrita rappresentanza di auto da competizione sia moderne che storiche e tra queste ultime una ” Riley TT Sprite Special un auto del 1936 ideata per il famoso ” Tourist Trophy ” . In evidenza tra le tante anche una splendida ” Aston Martin” , una ” Alpine ” , una ” Cobra Shelby ” degli anni 60 ,ed una Lancia Delta HF .

Non sono mancate anche le auto d’ epoca tra cui una elegantissima ” Lancia Aprilia Pininfarina trasformabile del 1938 , una bellissima Citroen Maserati del 1972 ,quattro esemplari di Lancia Fulvia Coupe’tra cui una prima serie, una Rallye e una ” Fulvia 3 “, una impeccabile Fiat 1100 nera , una Opel Rekord C 1700 del 1970 , una Triumph Spitfire , una Mp Lafer ed una simpaticissima Citroen Mehari del 1978 .Raffinato ed elegante il fascino british con Jaguar e Daimler . Il pubblico intervenuto in gran numero all’ evento ha potuto anche ammirare la Ferrari testarossa del 1991 di Gianluca Lapadula vincitrice del Premio MAUTO, come auto auto più iconica al Poltu Quatu Classic 2023 . La miglior musica del momento ed i classici intramontabili hanno accompagnato l’ intero svolgimento della manifestazione che ha riscontrato un gradimento altissimo . Una ” Serata in rosso ” assolutamente indimenticabile .

GIUSEPPE TAMPONI