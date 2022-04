Cagliari, sequestrati capi di abbigliamento contraffatti all’aeroporto di Elmas: sanzionate due persone

Cagliari, sequestro di abbigliamento contraffatto all’aeroporto di Elmas.

I funzionari ADM di Cagliari in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale “Aeroporto M. Mameli” di Cagliari-Elmas, con l’ausilio dei militari della Guardia di Finanza in servizio presso lo scalo aeroportuale, hanno sottoposto a sequestro 35 prodotti costituiti da capi d’abbigliamento e calzature, risultati contraffatti e riconducibili a numerose e note case di moda tra cui: Louis Vuitton, Gucci, Prada, Versace, Moncler, Ralph Lauren, Hugo Boss, Moschino, Emporio Armani, Nike, Dolce & Gabbana, Disquared2, The North Face, Philipp Plein, Lacoste.

Il pregiato bottino, trasportato nel bagaglio da stiva di due viaggiatori provenienti da Istanbul, è stato esaminato dai periti incaricati dai titolari dei marchi che ne hanno accertato l’abile contraffazione. Considerati i normali prezzi di mercato, il valore dei prodotti sequestrati, qualora ne fosse stata riconosciuta l’originalità, si sarebbe aggirato intorno a 11.500 euro.

Ai viaggiatori è stata applicata la sanzione amministrativa da 100 fino a 7.000 euro prevista dal nuovo trattamento sanzionatorio applicabile ai casi di introduzione nel territorio dello Stato di piccoli quantitativi di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale o le regole di origine e provenienza da parte del consumatore finale.

La tutela dei diritti della proprietà intellettuale rappresenta, per i funzionari doganali, uno dei principali settori di intervento che li vede da sempre impegnati nel contrasto alla produzione e commercializzazione di prodotti contraffatti e/o recanti segni mendaci, a tutela sia del sistema imprenditoriale più virtuoso, sempre più esposto a forme di concorrenza sleale e illecita, sia dei consumatori che, acquistando prodotti privi dei requisiti di originalità e conformità, non dispongono della garanzia di qualità offerta dai marchi originali.

Fonte: Casteddu on line