«La normativa di settore – dicono al comando provinciale di viale Diaz della Finanza- si pone, infatti, a salvaguardia dell’incolumità delle persone ed a tutela dell’ambiente, onde prevenire i gravi rischi e pericoli a persone o beni, derivanti, in caso di incidenti, nei luoghi ove sono stoccati prodotti energetici che, per consistenza, impiego e quantità, risultano altamente infiammabili o esplodenti. A tal fine, essa prescrive, in caso al titolare dell’azienda,l’obbligo di assicurare la preventiva verifica della sussistenza delle misure tecniche idonee a prevenire i citati pericoli». All’esito del controllo effettuato, pertanto, i finanzieri, riscontrata l’assenza della documentazione obbligatoria, hanno segnalato il rappresentante legale della società interessata alla competente autorità giudiziaria. (l.on)

CAGLIARI. Sequestrati dalla Guardia di finanza di Cagliari quasi 100.000 chili di prodotti energetici e il deposito commerciale in cui erano stoccati, esteso su un’area di oltre 8 ettari nell’hinterland cagliaritano. Le Fiamme Gialle del Nucleo di polizia economico finanziaria, nel corso di un controllo avviato nel comparto delle accise sui prodotti energetici, hanno proceduto al sequestro preventivo di un intero deposito commerciale avente una capacità di stoccaggio di oltre 2.000 metri cubi, contenente 22.900 litri di gasolio e 78.000 di oli combustibili e lubrificanti poiché risultati immagazzinati in assenza del prescritto certificato di prevenzione incendi.

Fonte: La Nuova Sardegna

