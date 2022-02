Cagliari, sequestrate 32 tonnellate di concimi e mangimi

L'operazione dei carabinieri del Nas in un ampio deposito-rivendita. La merce era in pessime condizioni igienico-sanitarie

CAGLIARI. Trentadue tonnellate di concimi e mangimi di vario genere per agricoltura e zootecnia sequestrati dai carabinieri del Nas in un ampio deposito-rivendita in pessime condizioni igienico-sanitarie, in provincia di Cagliari. I militari del nucleo antisofisticazioni hanno individuato un’intera zona adibita alla vendita dei prodotti per l’agricoltura e l’allevamento e di un deposito di circa 700 metri quadrati per lo stoccaggio dei bancali di mangime per animali da reddito (polli, conigli, maiali) e concimi di vario genere, il tutto tenuto in pessime condizioni strutturali ed igienico-sanitarie dell’intero stabile, non idonee a garantire né la salubrità degli ambienti né la corretta conserva-zione dei prodotti presenti all’interno. I militari hanno proceduto al sequestro amministrativo del deposito e di quanto stoccato al suo interno - il cui valore si aggira intorno ai 100mila euro - al fine di impedire l’immissione della merce nel libero mercato. Il titolare dell’azienda, destinatario delle previste sanzioni amministrative per le violazioni accertate, sarà segnalato alle competenti autorità sanitarie per i provvedimenti del caso. (luciano onnis)

Fonte: La Nuova Sardegna