CAGLIARI. Qualche giorno fa aveva “bruciato” il posto di controllo in strada della polizia locale, dandosi alla fuga in sella alla sua potente maxi moto. Inutile il tentativo di inseguimento nelle vie cittadine da parte della pattuglia, prioritariamente attenta a preservare l’incolumità di altri automobilisti e pedoni. Prontamente sono state avviate le indagini condotte dal Nucleo operativo di pronto intervento di polizia giudiziaria della Municipale e ora è stato identificato il conducente della potente Suzuki sfuggita al controllo e rintracciata la moto. E’ un 25enne cagliaritano che già nel 2021 era stato sanzionato per guida senza patente. In questa occasione sarà deferito all'autorità giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e per essersi posto alla guida senza mai aver conseguito la patente di guida. Il motoveicolo è stato sottoposto a sequestro poiché privo di assicurazione obbligatoria.(l.on)