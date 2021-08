Cagliari, “scooter da 3200 euro rubato nella notte: sono un rider, aiutatemi”

Uno scooter rubato e un giovane rider di ventisette anni disperato. Daniel Serpi, di Cagliari, racconta di aver assistito, purtroppo impotente, al furto del suo Sh 150 nero, targato EP46113, “che utilizzo per lavorare come rider. È successo poco dopo le tre di notte, ieri, in via Azuni. Chi l’ha portato via è arrivato nella zona di piazza Yenne, poi non sono più riuscito a seguirlo. Ero seduto nella scalinata della chiesa con amici e, all’inizio, visto che c’era buio, non avevo capito che si trattasse proprio del mio scooter. Ho già denunciato tutto ai carabinieri, ma non so se abbiano già iniziato le ricerche. Insieme allo scooter il ladro si è portato via anche il mio casco, un caricabatterie per cellulare e il documento di un’altra moto. Sono appiedato, non posso più lavorare come rider”, spiega il giovane.

“La moto vale 3200 euro, un investimento che avevo fatto per lavorare. Sono disponibile ad offrire una ricompensa di cinquecento euro a chiunque me lo riporti. Il mio numero di telefono è +393887745309. C’è per caso qualche negoziante della zona che ha le telecamere di sicurezza e che può farmi vedere i filmati? In via Azuni siamo nel pieno centro di Cagliari”.