Intorno alle 4 del mattino la Polizia Locale di Cagliari è intervenuta per i rilievi di un sinistro stradale avvenuto poco prima in viale Marconi.

Il conducente di un motociclo Honda, un uomo di 55 anni di Quartu Sant’Elena, mentre percorreva il viale Marconi in direzione Cagliari, all’altezza del supermercato LIDL, ha colpito una Fiat Punto che circolava alla sua destra ed è caduto violentemente sull’asfalto.

Il motociclo è risultato privo della copertura assicurativa.

I successivi controlli degli agenti hanno consentito di accertare che il motociclista era in stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche e gli accertamenti attraverso l’etilometro hanno permesso di rilevare che il tasso alcolemico era di oltre 4 volte superiore al limite consentito dalla legge (2,14 g/l).

La patente è stata pertanto ritirata e il motociclo posto sotto sequestro.

Fonte: Casteddu on line

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail