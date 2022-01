La vettura non ha dato via libera ai militari che procedevano con i lampeggianti in piazza Repubblica

CAGLIARI. Scontro intorno alle 21 in piazza Repubblica fra auto dei carabinieri impegnati in un servizio di pronto intervento e una vettura che non avrebbe dato via libera alla “gazzella” che procedeva con i dispositivi di segnalazione (sirena e lampeggianti) regolarmente in funzione. Tre le persone ferite, i due militari e il conducente dell’altra auto, portati in ospedali cittadini con le ambulanze del 118 intervenute sul posto. Nessuno dei tre sarebbe grave.

La pattuglia del nucleo radiomobile dell’Arma stava accorrendo in supporto di colleghi impegnati in un caso di maltrattamenti in famiglia, con qualcuno dei protagonisti decisamente fuori controllo e per il quale si rendeva necessario un energico intervento per metterlo in sicurezza. Sul posto gli uomini della polizia municipale e i vigili del fuoco.(luciano onnis)