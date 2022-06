Cagliari, scompare e ritorna a casa dopo un giorno e mezzo: “Era andato a Roma”

È stato ritrovato, sano e salvo, il 47enne scomparso lunedì pomeriggio a Cagliari, dalla zona di viale Poetto. La moglie aveva fatto scattare l’allarme, andando dai carabinieri per denunciare la sua sparizione, e i militari stavano per avviare le ricerche. Qualche ora fa, invece, il lieto fine. È uno dei fratelli del quarantasettenne ad annunciare il suo ritrovamento: “Ero a Decimomannu perché qualcuno ci ha detto di averlo visto lì. Invece, era a Medau su Cramu. A quanto pare ha preso un aereo per andare a Roma ed è ritornato ieri, alle 23”.

L’uomo sta bene e ha già riabbracciato i propri cari.