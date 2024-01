Ennesimo incidente tra via Corsica e via Curie a Cagliari, in un incrocio dove, negli ultimi anni, sono stati numerosi gli schianti. Stavolta, ad essere coinvolta anche una macchina della polizia Locale, che si è scontrata con un’utilitaria bianca: l’auto “civile” ha riportato danni sulla fiancata del lato guidatore. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118, ma non si registrano feriti gravi. Una delle due macchine ha terminato la propria corsa sopra il marciapiede e, ancora una volta, è solo per pura casualità che non stesse passando nessuno. Solo tanta paura, quindi: i residenti, da anni, chiedono qualche intervento di messa in sicurezza dell’incrocio.