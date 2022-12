Cagliari, schianto tra bus e furgone in via Bacaredda: feriti tra i passeggeri

Incidente in pieno centro a Cagliari tra un pullman del Ctm e un furgone, subito dopo il discesone che porta in piazza San Rocco. L’impatto non è stato leggero e gli uomini del 118, intervenuti, hanno dovuto soccorrere dei passeggeri del bus che, fortunatamente, non hanno riportato ferite gravi.