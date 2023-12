Incidente tra due auto a Cagliari, nel rione di San Michele, all’incrocio tra via Monte Grappa e via Hermada. Due le macchine coinvolte, si tratta di una Renault e di una Fiat: ad avere la peggio sono state una donna e la figlioletta di appena tre anni, rimaste entrambe ferite. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118 per soccorrere le ferite.