Cagliari, schianto tra 3 auto in viale Poetto: un uomo finisce all'ospedale

Incidente a catena in viale Poetto a Cagliari, nel tratto tra la svolta per il Quartiere del Sole e la rotonda più vicina all’Amsicora. Tre le auto rimaste coinvolte in un tamponamento che ha visto finire, all’ospedale e in codice giallo, uno dei guidatori. Sul posto, anche per aiutare gli altri automobilisti a non restare imbottigliati, hanno operato varie pattuglie della polizia Locale. Una delle macchine coinvolte, a causa dei danni riportati nello scontro, è stata portata via con un mezzo del soccorso stradale.