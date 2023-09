Incidente in mattinata a Cagliari tra un motociclista della polizia Locale e un automobilista al volante di una Alfa Romeo Mito.Ad avere la peggio è stato l’agente, volato sull’asfalto a causa del fortissimo impatto avvenuto all’incrocio tra via Sonnino e via Grazia Deledda. È finito all’ospedale in codice giallo insieme all’automobilista: nessuno dei due, fortunatamente, si trova in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri.