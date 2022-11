Schianto moto-auto in via dell’Abbazia a Cagliari, nel rione di Genneruxi. Lo scooter guidato da un rider di 30 anni, stando alle primissime ricostituzioni, avrebbe tamponato una Lancia, guidata da un uomo. Ad avere la peggio è stato proprio il giovane in sella alla moto, che è caduto rovinosamente sull’asfalto: per lui si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza del 118. I soccorritori l’hanno portato, in codice giallo, al Santissima Trinità. Nemmeno un graffio ma solo un grosso spavento, invece, per l’automobilista. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia e una della polizia Locale.

Spetta proprio agli agenti della caserma di via Crespellani ricostruire le esatte cause dell’incidente. Potrebbe essere stato fatale o una distrazione improvvisa o l’alta velocità.

L'articolo Cagliari, schianto moto-auto a Genneruxi: rider 30enne finisce all’ospedale proviene da Casteddu On line.