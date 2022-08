Cagliari, schianto in via San Michele: un centauro finisce all’ospedale

Incidente in via San Michele a Cagliari, coinvolte un’auto e una moto. E c’è un ferito, il centauro, finito all’ospedale con qualche escoriazione. Lo schianto è avvenuto vicino alle strisce pedonali. Sul posto è arrivata la polizia Locale e un’ambulanza del 118. Alla scena hanno assistito alcuni passanti. Uno di loro, Giorgio Puddu, vive in una delle palazzine che affacciano sulla strada: “La macchina si era fermata per fare attraversare alcuni pedoni, il motociclista ha sbandato e ha preso in pieno una buca che c’è sull’asfalto da tanto tempo. Per fortuna, nonostante le ferite, si è rialzato da solo”.