Cagliari, schianto auto-moto in via del Seminario: 80enne finisce all’ospedale

Incidente in via del Seminario a Cagliari, coinvolte una Jeep e uno scooter. Lo schianto, avvenuto per cause da accertare, ha visto il conducente della macchina, un ottantenne, rimanere leggermente ferito.

Gli uomini del 118 l’hanno trasportato, infatti, in codice verde al Santissima Trinità.

Alla scena hanno assistito dei passanti, che hanno notato fuggire a piedi il centauro. In azione il 118 e la polizia Locale.