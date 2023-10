Cagliari, schianto auto-moto in via dei Donoratico: un rider vola sull'asfalto

Incidente in via dei Donoratico, nel rione cagliaritano della Fonsarda. L’automobilista al volante di un’utilitaria, stando alle ricostruzioni effettuate dagli agenti della polizia Locale, si è scontrato con il motorino guidato da un rider. Ad avere la peggio, in seguito ad una mancata precedenza all’altezza di via Medaglie d’Oro, è stato proprio il portapizze, che è caduto sull’asfalto. Gli uomini della caserma di via Crespellani hanno sentito sia la guidatrice della macchina che il giovane in sella allo scooter. Alla fine, senza feriti, non è scattato nessun provvedimento da parte delle forze dell’ordine.