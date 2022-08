Cagliari, schianto auto-moto in piazza Repubblica: un giovane centauro finisce sull’asfalto

Schianto tra un’auto e una moto in piazza Repubblica a Cagliari. A restare coinvolti un giovane centauro, in sella a una motocicletta Keeway, e un uomo al volante di una Toyota Yaris grigia. L’urto è avvenuto nel fianco destro dell’automobile, all’origine dello scontro potrebbe esserci stata una precedenza calcolata male: probabilmente, infatti, il centauro voleva girare a sinistra. È finito sull’asfalto, l’automobilista si è subito fermato per soccorrerlo e ha chiamato il 118. Sul posto è intervenuta un’ambulanza, le condizioni del giovane, cosciente, non dovrebbero essere preoccupanti. In azione anche gli uomini della polizia Locale, agli ordini del comandante Guido Calzia, impegnati ad effettuare tutti i rilievi e sentire i testimoni, per ricostruire le esatte cause dell’incidente.