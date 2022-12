Cagliari, schianto auto-bus in piazza Amendola: ci sono tre feriti, ambulanza sul posto

Schianto in piazza Amendola a Cagliari tra un bus della linea 1 del Ctm e, stando alle prime informazioni, un’auto. L’impatto è avvenuto, forse per una precedenza non rispettata, nel punto dove i pullman svoltano per raggiungere via XX Settembre. Ci sono tre feriti, uno per ogni ambulanza intervenuta sul posto, insieme alla polizia Locale: a bordo del bus, vista l’ora, c’erano molti passeggeri. I feriti sono stati trasportati in vari ospedali ma, fortunatamente, nessuno si trova in pericolo di vita. Il traffico ha subìto vari rallentamenti.