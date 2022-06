Allarme a Cagliari per la scomparsa di Omar Mura. Quarantasette anni, famoso giostraio cagliaritano, l’uomo è sparito da ieri pomeriggio. A raccontare gli ultimi minuti in cui è stato visto è la moglie, Francesca, che ha fatto una denuncia per scomparsa ai carabinieri di San Bartolomeo. Il marito è uscito di casa dopo “una discussione per futili motivi. Si è fatto accompagnare in auto da mio figlio nei parcheggi del supermercato Gieffe, in viale Poetto”. Un tragitto, breve, dalla sua abitazione di Medau Su Cramu. Poi, Omar Mura “è sceso ed è andato via. Ha lasciato a casa il cellulare ma ha il portafoglio e i documenti”. Al momento della scomparsa, il 47enne aveva anche “una piccola borsa nera. È la prima volta che si allontana in questo modo”, prosegue la moglie. Che è, quindi, molto preoccupata per la sorte del marito: “Indossava pantaloni jeans corti, una maglietta celeste e un paio di occhiali da sole di marca Prada”.

Ora dopo ora l’ansia, ovviamente, aumenta. Il fratello di Omar, Gianluigi Mura, anche lui giostraio, spiega che “sarebbe dovuto arrivare a Tortolì per montare il suo gioco, la giostra con i seggiolini. Siamo tutti molto preoccupati, chiunque lo veda lo blocchi aubito

L'articolo Cagliari, scende dall’auto del figlio e scompare: “Aiutateci a ritrovare Omar Mura” proviene da Casteddu On line.