Cagliari, scempio in piazza Garibaldi: “Bacche ovunque, il Comune ripulisce o attende le denunce?”

Emergenza bacche in pieno centro a Cagliari. In piazza Garibaldi bisogna farsi il segno della croce e sperare di non scivolare sui frutti caduti dagli alberi. Più di un lettore di Casteddu Online, con tanto di foto in allegato, ci ha segnalato la situazione di degrado. Partendo da Sara Beci: “La piazza è talmente sporca e fatiscente che mi vergogno di essere cagliaritana”, sostiene. E il rischio di cadute è sempre in agguato, come conferma un altro lettore, che ha spedito una lunga lettera di protesta, segnalando i troppi pericoli che si corrono per colpa delle bacche. “Sono un padre che con la famiglia frequenta la piazza Garibaldi ogni pomeriggio dopo aver terminato di lavorare, avendo due bambine spesso le porto in piazza per giocare e ristorarci dal caldo. Purtroppo, come accade da qualche anno, la piazza si riempie dei frutti degli alberi, frutti che rendono il legno e i lastroni scivolosi come il ghiaccio, e soprattutto pericolosi perché spesso si cade e ci si fa male. Molti bambini ma anche gli adulti cadono sfiorando le panchine e i gradini. Ora mi chiedo, possibile si debba mettere a repentaglio la salute dei cittadini? Possibile non si riesca a pulire la pavimentazione? Oppure intervenire con delle apposite reti sospese per la raccolta di queste bacche? Cosa aspetta il comune, qualche denuncia? Dovrebbe essere una cartolina per la città, invece è una vergogna”.