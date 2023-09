Cagliari, scappa in monopattino alla vista della polizia: 25enne arrestato per spaccio

Cagliari, arrestato un 25enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nel transitare con l’auto di servizio in via Fontana Raminosa, i poliziotti hanno notato alla guida di un monopattino elettrico una persona che, alla loro vista, ha compiuto una manovra repentina e imboccato la via Seruci. Raggiunta rapidamente una palazzina popolare e abbandonato il monopattino per strada, il giovane è entrato di corsa nell’androne dove, dopo un breve inseguimento, è stato bloccato e perquisito. All’interno di un borsello è stata trovata cocaina per un peso complessivo di 22,70 grammi. Al termine delle operazioni, su disposizione del Pubblico Ministero, l’arrestato è stato accompagnato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.