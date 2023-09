Cagliari, scandalo benzina: un litro in centro vola oltre i due euro nell’indifferenza dei politici. La foto è scattata venerdì notte in un distributore del centro di Cagliari: più di due euro per un litro di benzina, un altro bene primario per le famiglie che torna a costare carissimo, soprattutto per i pendolari. Si è parlato tanto del taglio delle accise, promesso da Salvini già anni fa, ma di fatto nè la Regione nè il governo si interessano concretamente per fare abbassare i prezzi. Con la guerra Russia-Ucraina è andato in scena un blitz che ha portato ad aumenti vertiginosi, a rincari che stanno mettendo letteralmente in ginocchio le famiglie sarde. Dai mutui delle case aumentati anche da 500 a 1000 euro, dalla frutta a peso d’oro ai prodotti nei supermercati che stanno diventando proibitivi, come continuano a denunciare le associazioni dei consumatori. Pensate che sabato al mercato di San Benedetto una sogliola veniva venduta a 11 euro, praticamente il prezzo di quanto la paghi cucinata al ristorante. I granchi blu a 13 euro, tanto per fare alcuni esempi. Situazione davvero difficile, cominciano a non bastare due normali stipendi per le coppie sarde. Nell’indifferenza di chi ci governa ad ogni livello.