Cagliari, sanità nel caos: i lavoratori del Brotzu si fermano e protestano per 24 ore

Lo sciopero è pienamente confermato. Venerdì prossimo il personale medico del Brotzu e del Businco non lavorerà ma protesterà: le criticità che hanno portato alla conferma dello stop a qualunque attività si conoscono già da mesi. Carenza di lavoratori, turni stressanti e stipendi non adeguati, pochi letti a disposizione: “L’ospedale è alla deriva”, questa la denuncia dei sindacati Nursing Up, Usb Sanità, Nursind, Fsi e Cisna, fatta già a metà agosto. Ora, però, si fa sul serio.

Tra quattro giorni e mezzo i lavoratori protesteranno nel piazzale esterno dell’ospedale, e non è escluso che arrivino anche sotto l’assessorato regionale della Sanità.