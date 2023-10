Cagliari, salvo il porticciolo sul lungomare Sant'Elia: pesce fresco nei chioschi e barche per i turisti

Un milione e 800mila euro per la ristrutturazione del porticciolo di Sant’Elia, in particolare per il completamento del primo lotto per la piccola pesca e per garantire la svolta food e turismo al quartiere, in attesa del nuovo stadio. Il completamento dei lavori era fortemente a rischio a causa dell’aumento dei costi, ma oggi è stato annunciato in commissione Riforme del consiglio regionale lo stanziamento di 1 milione e 800mila euro da parte della giunta regionale. Accanto al nuovo porticciolo per la pesca, 134 posti per le barche e decine di parcheggi, chioschetti per gustare il pesce fresco appena pescato a cagliaritani e turisti.

Il via libera del consiglio comunale di Cagliari alla variante urbanistica per la costruzione del porticciolo della piccola pesca a Sant’Elia risale al 2018. Un intervento di 6 milioni di euro per la realizzazione dei moli foranei, il dragaggio e le protezioni alle banchine.

Il porticciolo andrà a contribuire a modificare il volto del rione assieme al lungomare e al Parco degli Anelli. In attesa del nuovo stadio.