Dopo l’ordinanza di oggi del sindaco Truzzu che aveva negato gli stalli del “mercato Cuore” per le domeniche del 9 e del 23 gennaio per la concomitanza con le sfida in casa del Cagliari, gli hobbisti hanno fatto arrivare all’indirizzo dell’amministrazione tutto il loro malcontento. Chiedevano una soluzione alternativa anche in virtù della capienza limitata (al 50 %) consentita per lo stadio. Così “ci sono state delle interlocuzioni tra il sindaco ed il questore. Ed è stato deciso che sarà emessa una nuova ordinanza con il mantenimento del mercatino fino alle ore 12”, spiega l’assessore al Turismo Alessandro Sorgia. Maggiori dettagli quando sarà pubblicato il provvedimento del primo cittadino.

