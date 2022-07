Cagliari, Salvatore di nome e di fatto: “Ho soccorso il bimbo che rischiava di annegare al Poetto”

Salvatore, davvero, non solo di nome ma anche di fatto. Ha 27 anni ed è un disoccupato di Cagliari l’eroe che stamattina, al Poetto, ha salvato dal mare in burrasca Daniele, 5 anni, figlio di Lidia Tradori, quarantaduenne di Monserrato. Il piccolo era andato a fare il bagno, le onde grosse e la corrente l’hanno portato molto lontano dalla riva. “Aiuto, aiuto”, ha gridato, disperata, la donna. E proprio in quel momento Salvatore Morgera, insieme alla sorella Efisio, stava passeggiando sulla riva: “Non ci ho pensato un attimo, mi sono tuffato insieme ad Efisia. Ho fatto molte bracciate, il mare era davvero agitato, le onde erano molto grosse e c’era anche una pericolosa risacca. Il bimbo era molto spaventato, non ha detto una parola”, racconta Salvatore. “L’ho messo tra le braccia di un’amica della mamma e lei ha avuto solo la forza di dirmi grazie”. Lui ha risposto, praticamente, “di nulla, si figuri” e ha ripreso la sua passeggiata marina. “Non mi sono mai trovato nelle condizioni di dover salvare una vita. Ho visto una donna disperata e inerme, ho agito seguendo la mia coscienza”. Lidia Tradori ha espresso il desiderio di ringraziarlo, meglio, di persona: “Ok, molto volentieri. Appena avremo occasione ci potremo incontrare. Sono felice che suo figlio stia bene e che tutto sia andato per il meglio”.