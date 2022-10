Cagliari, salta anche il terzo sfratto di via Piave: “Un’odissea che dura da 8 mesi”

E anche il terzo sfratto è andato a vuoto. Continua l’odissea per Cristina Serra, la padrona di una casa in via Piave a Cagliari, affittata a febbraio ad un uomo, un ex vigile del fuoco, che però risulta moroso e, quindi, sotto sfratto. Non è stato possibile liberare l’appartamento neanche oggi perché la pm non ha ancora approvato la nuova residenza proposta dalla compagna dell’uomo, Barbara Podda, finita ai domiciliari con l’accusa di avere truffato un gioielliere per 65mila euro. “Sfratto rinviato”, commenta, telegraficamente, l’avvocato della padrona dell’appartamento, Dario Masala. “Un’odissea lunga, ormai, otto mesi. Chi vive lì dentro non sta pagando nemmeno le bollette, per non parlare degli affitti. Almeno, a me non stanno arrivando più. Ormai”, dice Cristina Serra, “devo solo attendere mercoledì prossimo e sperare che il quarto tentativo di sfratto vada a buon fine”.