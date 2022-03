Ieri a Cagliari, a conclusione di una serie di accertamenti svolti su strada, i carabinieri hanno denunciato per il reato di interruzione di pubblico servizio, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale nonché rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale una 42enne del luogo, disoccupata e con precedenti. Nel primo pomeriggio di ieri, in via Sonnino, la donna è salita su un autobus in servizio pubblico senza indossare la mascherina e ha omesso di farlo anche dopo l’espresso invito dell’autista ad utilizzarla. La donna si è quindi opposta con decisione all’invito a scendere dal veicolo, impedendo di fatto il proseguo del servizio pubblico per diversi minuti. Ha rivolto frasi minacciose e oltraggiose nei confronti del conducente e dei militari nel frattempo intervenuti, su disposizione della centrale operativa di via Nuoro, che era stata interessata dall’autista del pullman. La donna si è rifiutata anche di fornire indicazioni sulla propria identità personale ed è stata condotta presso gli uffici dell’Arma, per una compiuta identificazione e la verbalizzazione di quanto accaduto.

