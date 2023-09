Cagliari, sabato “Puliamo le spiagge”: via i rifiuti dal padiglione Nervi e dall’arenile di Sant’Elia

Appuntamento nella spiaggetta di Sant’Elia, sabato 30 settembre 2023 a partire dalle 9,30, con l’iniziativa “Puliamo insieme le spiagge di Cagliari” che questa mattina, è stata presentata alla stampa dal Sindaco Paolo Truzzu nella Sala Retablo del Palazzo Civico di via Roma.

“Noi cerchiamo di fare la nostra parte – ha spiegato il primo cittadino ai cronisti – ma tutto diventa complicato di fronte all’inciviltà e all’incuria di chi frequenta le spiagge e il mare della nostra città. Per questo motivo iniziative come questa assumono un grande rilievo perché oltre a contribuire alla pulizia in senso stretto, ci danno modo di sensibilizzare ed educare al rispetto dell’ambiente. Le amministrazioni e le istituzioni possono fare sforzi enormi per pulire le città, ma dipende soprattutto da noi cittadini, dai nostri comportamenti intelligenti e responsabili, riuscire a tenere in uno stato ottimale dei luoghi che poi siamo noi stessi a frequentare”.

Ideata dalla sezione di Cagliari di Marevivo con il patrocinio del Comune di Cagliari, l’iniziativa, alla quale hanno daranno un grande contributo anche la Lega Navale di Cagliari e la Federazione Italiana Canoa Kayak, porterà volontari, membri delle associazioni coinvolte e semplici cittadini che vogliano dare una mano, nel tratto di spiaggia del molo di Levante, tra il Padiglione Nervi, la diga foranea e la spiaggetta di Sant’Elia. Tutti uniti dal comune obiettivo di ripulire, sulla spiaggia o nel tratto di mare antistante, la zona oggetto della manifestazione dai tanti rifiuti. Non solo quelli che vengono portati dalle correnti ma soprattutto da tutto ciò che viene gettato in terra o in acqua dai frequentatori del litorale.

“Abbiamo incentrato questa iniziativa – il pensiero di Raffaele Onnis, presidente della Commissione Consiliare Ambiente e Politiche del mare – su una parte specifica del nostro litorale ma non ci fermeremo certo a quella. Ne abbiamo in programma una lunga serie che vede coinvolte le tante associazioni di volontariato ambientale e non solo. Ma oltre alla parte della pulizia, cercheremo di fare forza sul piano comunicativo per puntare sulla crescita sociale della popolazione. Che deve lasciarsi alle spalle questo fenomeno di inciviltà che produce situazioni di degrado. Noi vogliamo opporre a questa, azioni di crescita educativa e di evoluzione sociale”.

Oltre al Sindaco Truzzu e al Consigliere Onnis, hanno preso parte alla conferenza stampa anche Filippo Diaz, in rappresentanza di MAREVIVO, il Presidente della sezione cagliaritana della Lega Navale, Giuseppe La Rosa e Luca Calandrino, numero uno della Federazione Italiana Canoa Kayak Sardegna.