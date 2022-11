Seconda data del “Festival Musica d’Autunno”, di scena fino al 4 Dicembre, dedicata ad un fine nobile. I fondi raccolti durante la serata di Sabato 12 Novembre, infatti, serviranno per contribuire al restauro dell’organo Piacentini Battani del 1875 nella Chiesa di Santo Sepolcro a Cagliari, sede che ospiterà anche il concerto.

Sabato 12 Dicembre alle ore 19.00, nella Chiesa cagliaritana del Quartiere Marina, sarà di scena il Maestro Raffaele Moretti al Pianoforte in un “Recital” che abbraccia alcuni tra i più grandi della musica classica.

Verranno eseguite “China Gates” (J.Adams, 1947), “32 Variazioni in do minore WO0 80” (L. v. Beethoven ,1770-1827), “Scherzo n 2 op 31” ( F. Chopin, 1810-1849) e “Variazioni Goldberg BWV 988” (J. S. Bach, 1625-1723). L’intera rassegna, come nelle edizioni precedenti, punta a far riscoprire la meravigliosa musica sinfonica, ma anche a dar lustro alle opere di alcuni maestri poco valorizzati.

L’edizione 2022 del “Festival Musica D’Autunno” proseguirà poi con il duo di Massimiliano Pani al violino e Walter Agus al pianoforte (Sabato 19 Novembre), l’Ensemble strumentale del Conservatorio L. Canepa di Sassari (Domenica 20 Novembre), il duo formato da Gabriele Marangoni alla fisarmonica e Fabrizio Casti con strumenti Live Elettronics (Sabato 26 Novembre), e gran finale con il concerto per trio “Il Ritratto dell’amore” (Domenica 4 Dicembre).

Organizzato dall’Associazione Incontri Musicali, e in rispetto alle norme di tutela per la salute, per assistere agli spettacoli del Festival sarà necessario prenotare al 351/8113531.

L’ingresso è gratuito, ed è a offerta libera.

L'articolo Cagliari, sabato 12 novembre la seconda data del “Festival Musica d’Autunno” proviene da Casteddu On line.