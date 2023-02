Cagliari, ruspe in arrivo in viale Sant’Ignazio: addio al chioschetto degli studenti universitari

Addio al chioschetto degli studenti. Verrà buttato giù il chiosco bar di via Nicolodi. È partita negli uffici comunali la procedura per la demolizione (con ripristino della situazione antecedente) del chiosco bar frequentato e amato dagli studenti universitari del polo di viale Sant’Ignazio.

La struttura occupava dal 2009 18 metri quadrati di area pubblica assegnati alla ditta “Bar dell’Ateneo” di Giovanni Senes per un chioschetto rimasto aperto fino ai primi mesi della pandemia in una zona verde a lungo abbandonata e occupata soltanto dai giovani del “botellòn”, noti alle cronache per i festini a base di alcol al termine dei quali cumuli di rifiuti venivano lasciati a inquinare le aree verdi della zona e perfino gli spazi dell’Anfiteatro romano. Nel 2020 l’attività, gestita da Nicola Deiana, che organizzava nella zona feste ed eventi, viene chiusa. Da allora le serrande sono rimaste chiuse. E il chiosco verrà demolito.