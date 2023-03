Cagliari, rubato il monopattino di un cameriere: "Era nel sottoscala perché non ho l'ascensore"

Un monopattino quasi nuovo di zecca rubato a Cagliari e il proprietario, un cameriere quarantenne, disperato. Thomas Pingiori non ha più ritrovato il suo Kaabo Mantis nero nel sottoscala, nel quale era solito lasciarlo, della palazzina di via della Pineta nella quale abita da tempo: “Purtroppo vivo al quinto piano e non ho l’ascensore, non posso trasportarlo per le scale ogni giorno. Qualcuno deve aver visto i miei movimenti e se l’è portato via. Vale 1200 euro e ha le ruote maggiorate, più grosse, quindi credo che in tutta la città ci siano pochissimi esemplari così. Mi serve par lavorare e spostarmi, non ho ancora preso la patente per guidare l’auto”, spiega il lavoratore.

Nelle prossime ore andrà a denunciare il furto alle forze dell’ordine, intanto si affida a Casteddu Online e alla potenza delle condivisioni: “Sono disposto ad offrire una ricompensa a chi dovesse riportarmi il monopattino. Il mio numero è +393519632077”.