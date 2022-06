Sos per un’auto rubata nella zona di Pirri, in via Centrale. La Fiat Grande Punto di Stefano Esu, vigile del fuoco cagliaritano, è sparita lo scorso primo giugno: “Era l’una di notte”, spiega Esu. A portarla via, come scritto pubblicamente su Facebook dall’uomo, sarebbero stati “tre ragazzi. Ho già fatto la denuncia ai carabinieri”. Sinora, però, non ci sono sviluppi nelle indagini, e Esu è costretto a fare i salti mortali per poter raggiungere la caserma e svolgere le classiche attività quotidiane. La targa dell’auto è EX860GS: “Chiunque la veda mi chiami in qualunque momento al +393397904209, sono disposto a offrire una lauta ricompensa”.

L'articolo Cagliari, rubata l’auto di un vigile del fuoco: “Sono stati 3 ragazzi, aiutatemi a ritrovarla” proviene da Casteddu On line.