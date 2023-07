Cagliari, rubano un cellulare ma una app permette di localizzarlo: denunciate due persone.

I carabinieri di Selargius, a conclusione di una breve indagine, hanno denunciato ieri per furto aggravato in concorso un 46enne di Quartucciu e un quarantanovenne di Selargius, entrambi disoccupati e noti alle forze dell’ordine. Dopo aver ricevuto la querela presentata da un cameriere, residente a Cagliari, al quale era stato sottratto un borsello contenente documenti vari e uno Smartphone iPhone 13 plus MX, all’interno del centro commerciale Maury’s in via Marconi, hanno intrapreso alcuni accertamenti. In particolare utilizzando una specifica applicazione Apple, denominata find me, i carabinieri hanno localizzato il telefonino cellulare rubato nella via Roma del capoluogo. In questo modo una pattuglia dedicata a tale servizio ha fermato i due mentre passeggiavano tranquillamente lungo la nota arteria stradale cagliaritana. I fermati sono stati anche riconosciuti dalla vittima nel corso di una ricognizione fotografica.