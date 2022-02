La vettura è stata rintracciata e restituita al proprietario in un'ora

CAGLIARI. Rubano un’auto nel parcheggio di un centro commerciale ma la tempestiva segnalazione del furto da parte del proprietario consente ai carabinieri di rintracciare in breve e fermare i due topi d’auto: una vecchia conoscenza delle forze di polizia di 44 anni di Decimoputzu è stato arrestato, il complice di Selargius, anche lui pregiudicato, è stato denunciato in stato di libertà. Ieri pomeriggio la centrale operativa del 112 è stata allertata dal pro-prietario circa il furto di una Fiat Panda, di cui veniva fornita la targa, avvenuto poco prima nei parcheggi antistanti l'esercizio commerciale "Bricoworld" di Sestu. Dopo appena un’ora, una pattuglia della sezione Radiomobile del Comando di via Nuoro impegnate nelle ricerche, ha rintracciato la vettura mentre percorreva l'asse mediano e ha intimato l’alt al conducente nei pressi dello svincolo del quartiere Genneruxi, bloccandolo nella prima piazzola utile. Alla guida c’era il quarantaquattrenne di Decimoputzu poi arrestato, mentre l’altro era seduto al lato passeggero. L’autovettura è stata subito restituita al proprietario, che non si aspettava una soluzione così veloce del suo problema. Nella circostanza il conducente veniva sanzionato anche per guida senza patente dal momento che il documento di guida gli era stato ritirato. L’arrestato ha passato la notte in una camera di sicurezza di Via Nuoro, ove ha atteso il processo con rito direttissimo che si svolgerà stamattina in tribunale. (l.on)