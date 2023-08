Cagliari, rubano magliette e gonne da Vestis: coppia di ladre seriali nei guai

Sono entrate nel punto vendita di Vestis di viale Monastir a Cagliari e hanno preso magliette e gonne, staccando le placche antitaccheggio e, quindi, rendendo tutti i capi invendibili. Poi hanno cercato di scappare ma sono state bloccate dai commessi del punto vendita: due donne, che già in passato avevano fatto lo stesso nel punto vendita della stessa catena di abbigliamento a Sestu, sono state poi bloccate dai poliziotti, arrivati con due auto nel complesso commerciale delle Fornaci. È emerso che i volti delle due fossero già noti ai commessi del punto vendita cagliaritano.

Come spiegano dai vertici dell’azienda, la merce rubata, anche se recuperata, risulta invendibile perché le ladre, strappando le placche, hanno rovinato tutti i capi. Gli agenti le hanno portate in questura ed è scontata la denuncia per furto.