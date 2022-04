Cagliari, rubano il rame nella piscina abbandonata a San Michele: coppia di pluripregiudicati nei guai

Si sono introdotti nella piscina abbandonata tra via Campeda e via Mandrolisai a Cagliari e, armati di martello, cesoia e pinza stavano rubando il rame dagli impianti della struttura che, da tanti anni, attende di essere riqualificata. Un 50enne, D.E., e un 45enne, M.G., entrambi pluripregiudicati per reati contro il patrimonio e spaccio di droga, sono stati pizzicati e bloccati dagli agenti della polizia Locale. I poliziotti hanno recuperato e sequestrato tutti gli attrezzi utilizzati per fare incetta di rame. I due sono stati denunciati a piede libero per occupazione e invasione abusiva di suolo pubblico e per danneggiamento di beni pubblici e furto in concorso: presto dovranno dare risposte alle loro azioni direttamente alla procura della Repubblica dei Cagliari.