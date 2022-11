Cagliari, ruba una stella di Natale dalla pizzeria: “È pure passata più volte prima di sgraffignarla”

L’ha visto e rivisto, quel vaso con la piccola stella di Natale e, al momento che ha ritenuto più opportuno, ha infilato le mani in una delle fioriere della pizzeria Troll di Alessio Congia, in via dei Donoratico a Cagliari, e l’ha sgraffignata, portandosela via come se niente fosse. La protagonista del furto è una donna, vestita con un giaccone blu scuro e una borsa marrone: le sue gesta sono state immortalate dalle telecamere di sorveglianza del ristoratore. Ha scelto il giorno di chiusura settimanale per entrare in azione, la furbetta. Congia ha pubblicato i filmati su Facebook: “Chiedo gentilmente a chi conosce questa signora, poco furba e di basso ceto sociale, di contattarla e far restituire la pianta rubata dal vaso della pizzeria, è un regalo di mia figlia per il giorno di tutti i santi. Dalle telecamere di sorveglianza si vede che è passata più volte davanti alla pizzeria durante la giornata studiando il piano strategico per depredare un vaso di fiori dalla cifra irrisoria ma di un grande grande valore affettivo”, scrive Congia. “Chiedo che venga restituito al più presto, sono stanco di questi furtarelli da persone infantili. Se avesse chiesto avrei potuto anche comprarne una uguale e magari regalargliela”.