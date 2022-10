Cagliari, arrestato un 34enne per furto aggravato.

La Polizia, nel corso dei quotidiani servizi di prevenzione e contrasto anche ai reati contro il patrimonio, ha arrestato un uomo di 34 anni per furto aggravato.

Nella mattinata di ieri, nei pressi di Piazza Quirra, un equipaggio della Squadra Volante ha identificato un 34enne, noto per i precedenti di polizia, il quale alla vista degli agenti ha assunto un atteggiamento sospetto. All’esito degli accertamenti non sono emersi elementi riconducibili a fatti illeciti ed è stato allontanato. Pochi minuti dopo, il Centro Operativo Telecomunicazioni ha diramato una segnalazione che indicava un soggetto di sesso maschile che approfittando di una situazione a lui favorevole, aveva asportato una borsa a tracolla da un’auto coinvolta in un incidente stradale nella zona di Is Mirrionis. Il presunto ladro è stato inseguito nell’immediatezza da una delle parti coinvolte nel sinistro e nella fuga si è disfatto della borsa, tenendo con sé un mazzo di chiavi. Gli Agenti, ricevuta la descrizione del soggetto, hanno intrapreso la ricerca nelle strade limitrofe sorprendendo lo stesso uomo fermato poco prima nella adiacente Piazza Quirra. Il controllo sulla persona ha permesso ai poliziotti di rinvenire il mazzo di chiavi sottratto poco prima dalla borsa; infatti, secondo quanto ricostruito dagli stessi agenti, l’uomo, dopo essere stato rilasciato, ha perpetrato il furto della borsa.

Il 34enne è stato tratto in arresto per furto aggravato e nella mattinata odierna si è tenuta l’udienza per direttissima.

