Ieri a Cagliari i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per “furto con destrezza” un 19enne cagliaritano, incensurato. Questi, alle 11:30 circa, in via Brianza, insieme ad altri due complici in corso di identificazione, ha sottratto il portafoglio contenente 130 euro in contanti, bancomat e carte magnetiche varie, dalla borsetta lasciata momentaneamente incustodita su una panchina da una 47enne casalinga di Villacidro. Datosi alla fuga, unitamente ai complici, il ragazzo è stato bloccato poco più avanti dai militari operanti in transito in quella via, che ne avevano notato l’anomala fuga.

