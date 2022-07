Gli uomini della Squadra Mobile hanno denunciato per furto aggravato uno straniero che ieri ha rubato uno smartphone dalla borsetta di una donna, mentre camminava per le vie del centro. Gli investigatori della sezione reati contro il patrimonio hanno individuato l’uomo dopo la denuncia della vittima che, quando si è accorta di non aver più con sé il cellulare, ha attivato la ricerca con la localizzazione. A quel punto sono intervenuti gli uomini della Mobile che hanno trovato lo straniero seduto in un autobus fermo al capolinea di piazza Matteotti.

