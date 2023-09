Cagliari, ruba tre magliette da un negozio nel Largo: "L'ho fatto perché avevo fame"

Ha rubato tre magliette dal negozio “Giò e Laura” nel Largo Carlo Felice a Cagliari. Terenz Mereu, 42enne di Sestu già finito nei guai in passato per reati analoghi (furto di capi di abbigliamento), dopo essere stato arrestato dai carabinieri è finito davanti al giudice, Alessandra Tedde, per il processo per direttissima. In tribunale, difeso dall’avvocato Ignazio Ballai, ha raccontato la sua verità: “Ha detto di avere rubato le tre magliette per fame, voleva rivendersele per comprarsi del cibo”. Parole che non gli hanno evitato la convalida dell’arresto: per Mereu nessuna misura cautelare, è stato rimesso in libertà e, con la richiesta dei termini a difesa, tornerà davanti al giudice il prossimo 6 dicembre.

“È stato collaborativo e ha confessato ciò che aveva fatto nel negozio, fornendo una spiegazione”, afferma l’avvocato Ballai, “ecco perché sono sicuro di riuscire a dimostrare la particolare tenuità del fatto”.