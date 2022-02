Compra due pizzette e una bottiglietta d’acqua e porta via il salvadanaio delle mance. Circola su Facebook il video di un furto avvenuto ieri pomeriggio in un noto chiosco del lungomare Poetto.

Un uomo, di origini africane, dopo aver acquistato un caffè, qualche pizzetta e una bottiglietta d’acqua, prima di andar via, approfittando di un momento di distrazione del titolare, si impossessa del salvadanaio lasciato sul banco a disposizione dei clienti che offrono le mance al personale, all’interno poche decine di euro. Le riprese sono del circuito di videosorveglianza del locale che ha autorizzato la diffusione delle immagini. Data l’esiguità della somma, la vittima potrebbe decidere di non mandare avanti nessun tipo di denuncia.

