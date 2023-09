Cagliari, ruba 400 euro dal registratore di cassa: 45enne beccata dalle telecamere

Cagliari, denunciata ieri dai carabinieri di Villanova una 45enne di Monserrato.

La donna è stata identificata quale autrice del furto di 400 euro, perpetrato il primo settembre scorso in via Pergolesi, all’interno dell’attività commerciale del denunciante, un 70enne cagliaritano. La donna è ben nota alle forze dell’ordine e in atto sottoposta alla misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Approfittando di un attimo di distrazione del titolare, si è impossessata di 400 euro che erano custoditi nel registratore di cassa, per poi allontanarsi rapidamente. La visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona è però stata determinante nella sua individuazione.