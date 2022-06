Cagliari, furto di 2600 cialde di caffè. Arrestato un 44enne.

Nel pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato un 44enne cagliaritano per il reato di furto aggravato e denunciato in stato di libertà per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

L’uomo è riuscito ad introdursi all’interno di una stazione di servizio di viale Marconi, i cui locali erano andati distrutti mesi fa da un grosso incendio, ma è stato sorpreso dal titolare mentre era intento ad aprire delle confezioni di cialde di caffè.

I poliziotti delle Volanti sono intervenuti immediatamente e hanno trovato il malintenzionato che aveva già riposto un centinaio di cialde in uno zaino e le restanti in diverse buste della spesa. In tutto, l’uomo si è impossessato di circa 2600 cialde di caffè.

Dal controllo, lo stesso è stato trovato anche un coltello a serramanico occultato nella tasca dei pantaloni.

La perquisizione estesa al domicilio ha permesso di recuperare anche altra refurtiva: numerosi pacchi di cartine e filtrini per sigarette, pacchi di batterie, gomme da masticare ed oggetti vari, presumibilmente sottratti dal medesimo distributore.

Il 44enne è stato tratto in arresto per furto aggravato e denunciato per il porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

Nella mattinata si terrà l’udienza di convalida per direttissima.

L'articolo Cagliari, ruba 2600 cialde di caffè da una stazione di servizio: arrestato proviene da Casteddu On line.