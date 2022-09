Cagliari, rivoluzione viabilità a Pirri: senso unico e parcheggi in via Eroi d’Italia e via Parteolla

Pirri, sì alla rivoluzione della viabilità attorno al nuovo giardino. Addio al doppio senso e sì invece all’unico senso di marcia in via Eroi d’Italia e in via Parteolla. L’annuncio è dell’assessore alla Mobilità Alessio Mereu, che ha risposto in aula a un’interrogazione di Roberto Mura, capogruppo Psd’Az. In occasione dell’inaugurazione del giardino di via Eroi d’Italia i residenti della zona avevano consegnato al sindaco una petizione per chiedere più sicurezza stradale nelle vie Eroi d’Italia e Parteolla e il rifacimento del manto stradale. Chiedevano in particolare il senso unico in via Eroi d’Italia (dall’incrocio con via Fratelli Bandiera fino al civico 60) e in via Parteolla (dal civico 46 all’incrocio con via Fratelli Bandiera), proponendo come ingresso via Eroi d’Italia e l’uscita in via Parteolla.

“Ieri in Consiglio comunale la svolta: rispondendo alla mia interrogazione l’assessore alla Mobilità ha preannunciato la trasformazione del doppio senso in senso unico nel tratto richiesto dai residenti: questo intervento garantirà più sicurezza è più parcheggi”, ha dichiarato Mura, “inoltre è stato annunciato un piano straordinario di interventi sulle strade: l’appalto “Global Service” riparte e con esso gli interventi di riqualificazione di tutte le strade della città”.