Rivoluzione in piazza Matteotti. Potranno attraversare il varco di via Sassari del parcheggio della stazione ferroviaria solo le auto in ingresso. Quelle in uscita dovranno passare da una nuova apertura che sarà realizzata in viale La Playa. La novità, per ora in discussione tra gli uffici comunali e la Metropark, la società delle Ferrovie che gestisce il parcheggio della stazione, potrebbe concretizzarsi a breve. Ed è stata annunciata oggi nel corso della commissione comunale Mobilità.

“L’idea è quella di realizzare una nuova uscita dal parcheggio della stazione nella strada di proprietà delle Ferrovie che costeggia l’Iper Pan e si affaccia in viale La Playa”, spiega Marcello Piras, Udc, presidente della commissione, “l’obiettivo è quello di minimizzare i disagi del traffico in piazza Matteotti, anche in vista della metropolitana di superficie che nel giro di qualche anno dovrà passare proprio accanto tra il varco del parcheggio e l’ingresso della stazione”.

“Si è anche perlato dell’ipotesi di realizzare un fast parking in via Sassari nell’ambito della sistemazione complessiva di piazza Matteotti e del centro intermodale”, ha dichiarato Guido Portoghese, Pd, “anche perché dovremo trovare una nuova ubicazione per il capolinea dei bus del Ctm che potrebbe essere sposato proprio nell’area del parcheggio delle ferrovie o in viale La Playa”.

L'articolo Cagliari, rivoluzione traffico in piazza Matteotti: chiude l’uscita del parcheggio della stazione proviene da Casteddu On line.