Cagliari, rivoluzione sulla 195: nuova maxi rotatoria con sottopasso ciclabile

Una nuova rotatoria sulla 195. Per mettere in collegamento il porto industriale direttamente con la zona di Capoterra e Pula. L’opera è stata proposta dall’Autorità di sistema portuale ed è in attesa dell’ok della Regione che ha già chiesto però in fase di istruttoria una modifica al progetto: un sottopasso ciclabile nell’ambito della pista più lunga che metterà in futuro in relazione Cagliari e Pula.

La proposta mira a realizzare in corrispondenza del sistema di svincoli di raccordo tra la “Strada Contivecchi”, la 195 e la viabilità della banchina polifunzionale del Porto Canale, una nuova rotatoria coi i relativi bracci di immissione alla viabilità esistente.

Attualmente nell’area dove si dovrà realizzare il progetto c’è uno svincolo, gestito dall’ Anas che nega il collegamento tra il molo di ponente verso la direzione di Pula e Capoterra. Si è voluto perciò ovviare a questo inconveniente realizzando una rotatoria che consenta questi collegamenti. L’opera sarà connessa ed interconnessa con lo svincolo Anas esistente. Con la rotatoria, oltre al collegamento con l’attuale viabilità Anas, si completerà anche il tratto di strada, già realizzato nel primo lotto, che mette in collegamento le banchine di levante e di ponente del porto industriale di Cagliari.

L’opera, che consentirà il collegamento attualmente impedito tra il molo di ponente del Porto Canale e la 195, in direzione Pula/Capoterra, avrà un raggio esterno di 27 metri, uno interno di 17 e larghezza della carreggiata di 11 metri, di cui 8 m di corsia, e 1,50 m per ogni banchina. Sulla rotatoria si innestano: un primo raccordo (in entrata ed in uscita), formato da un tratto di raccordo esistente che consente l’ ingresso dei veicoli verso Macchiareddu e quello verso la direttrice Cagliari/Pula/Porto. Un secondo raccordo, che sfrutta un tratto di collegamento con la 195 esistente in direzione Macchiareddu e un terzo che consente il collegamento verso il porto e Cagliari. Infine un quarto raccordo (in entrata e uscita), che consente il collegamento in uscita verso la 195 direzione Pula e l’ingresso verso la direttrice Macchiareddu/Porto/Cagliari. Sotto la prima rampa verrà realizzato un sottopasso ciclabile con larghezza di 4 metri e altezza di 3.